Уехавшему в США фигуристу Дмитриеву засчитали уникальный прыжок

Российский фигурист Артур Дмитриев, перешедший в сборную США, исполнил на чемпионате страны четверной аксель без понижения. Это исторический результат.

Четверной аксель — самый сложный прыжок в современном фигурном катании, пока его чисто не удалось выполнить на соревнованиях ни одному спортсмену. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю на чемпионате Японии смог приземлить четверной аксель, но в протоколах он был понижен до тройного.

Прыжок Дмитриева засчитали как четверной аксель. Из-за степ-аута и недокрута судьи оценили элемент только в пять баллов, но пока это лучшая попытка четверного акселя на соревнованиях, все остальные были с недокрутами более 0,5 оборота.

На чемпионате США 29-летний Дмитриев в итоге стал 11-м. Он объявил о смене спортивного гражданства в ноябре 2021 года, объяснив это тем, что в сборной России не видел перспектив.

Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.