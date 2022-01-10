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Фигурист из США станет первым небинарным атлетом на зимней Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/icegirlash

Американский фигурист Тимоти Ледук, считающий себя небинарным человеком, вошел в состав сборной США на зимние Олимпийские игры в Пекине. Он будет первой подобной личностью на соревнованиях такого уровня.

Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. Они стали чемпионами США и отобралась на Олимпиаду в Пекине, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках США.

Ледуку 31 год, он начинал как одиночник, затем перешел в парное катание. С 2016 года встал в пару с Эшли Кейн-Гриббл. В 2019 году фигурист стал первым открытым геем, победившим на чемпионате США. В прошлом году он объявил о своей небинарной гендерной идентичности.

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина» и предпочитают, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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