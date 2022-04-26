Валиевой в Кремле нальют газировку вместо шампанского

Несовершеннолетние российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева на чествовании в Кремле после вручения госнаград подымут бокалы с газировкой, а не с шампанским, как остальные спортсмены.

Неформальная часть предусматривает угощение спортсменов праздничным шампанским. Организаторы приема знают о несовершеннолетних в команде, поэтому им предложат газировку, цитирует «Матч ТВ» распорядителя.

По данным телеканала, что это уточнение во время инструктажа вызвало у Валиевой, которой 26 апреля исполнилось 16 лет, «легкую улыбку».

Трусова, ставшая серебряной медалисткой, уже получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Валиева, выигравшая золото в командном турнире и оказавшаяся на Играх в центре допинг-скандала, была представлена к ордену Дружбы. Ее наградил лично российский президент.