Дело о допинге Валиевой вышло на финишную прямую

Российское антидопинговое агентство завершило расследование по делу олимпийской чемпионки Пекина в командном турнире, фигуристки Камилы Валиевой, в чьих пробах обнаружили запрещенное вещество, сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.
«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — цитирует Логинову ТАСС.
Слушания проведет дисциплинарный антидопинговый комитет, куда входят врачи и юристы, не являющиеся сотрудниками РУСАДА. Агентство выступит на стороне обвинения, спортсмен и его представители представят свою версию, объяснила юрист Анна Анцеливович «Чемпионату».
Обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета в Международном спортивном суде (CAS) могут ВАДА или МОК.
Валиева вместе с командой выиграла золото Олимпиады, но оказалось, что в ее пробе с чемпионата России в декабре 2021 года обнаружен запрещенный триметазидин.
МОК не стал вручать медали по итогам командного турнира до завершения расследования дела фигуристки.