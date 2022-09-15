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Дело о допинге Валиевой вышло на финишную прямую

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ОКР

Российское антидопинговое агентство завершило расследование по делу олимпийской чемпионки Пекина в командном турнире, фигуристки Камилы Валиевой, в чьих пробах обнаружили запрещенное вещество, сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — цитирует Логинову ТАСС.

Слушания проведет дисциплинарный антидопинговый комитет, куда входят врачи и юристы, не являющиеся сотрудниками РУСАДА. Агентство выступит на стороне обвинения, спортсмен и его представители представят свою версию, объяснила юрист Анна Анцеливович «Чемпионату».

Обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета в Международном спортивном суде (CAS) могут ВАДА или МОК.

Валиева вместе с командой выиграла золото Олимпиады, но оказалось, что в ее пробе с чемпионата России в декабре 2021 года обнаружен запрещенный триметазидин.

МОК не стал вручать медали по итогам командного турнира до завершения расследования дела фигуристки.

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Спорт #Зимние виды #Олимпиада 2022
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xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

slavaynin

Я знаю что посоветуют прыгуны)