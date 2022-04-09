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Призеры Олимпийских игр в Пекине лишились призовых автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Pandamera1 / Attribution License

Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию.

Замена связана с тем, что иностранные производители в текущей ситуации не могут предоставить российским спортсменам необходимое количество автомобилей, передает «Матч ТВ». В результате принято решение о замене автомобилей на денежные гранты.

«Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — сообщает Фонд поддержки олимпийцев России.

Чемпионам и призерам XXIV Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине также выплатят денежные средства: 4 миллиона рублей — за золотую медаль, 2,5 миллиона за серебро и 1,7 миллиона за бронзу.

Фонд поддержки олимпийцев России вручает иномарки российским призерам Олимпийских игр с 2006 года. В 2020 году чемпионы Олимпиады в Токио получили BMW X5, а призеры — BMW X3. На Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала 32 медали.

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GammiPluh

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c2h5oh76

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GammiPluh

Я уверен что звание у вас есть в какой-нибудь 72 ЦИПсО и с уверенностью могу утверждать что опровергнуть...