«Сибирь» проведет первую игру 2022 года дома с «Ак Барсом»

Хоккейные команды КХЛ вернутся на лед после новогодних праздников, в понедельник, 3 января, пройдет девять матчей.

9 января сыграют «Адмирал» с «Амуром», «Барыс» с рижским «Динамо», «Нефтехимик» с «Торпедо», «Локомотив» с московским «Динамо», «Йокерит» с «Автомобилистом», «Сибирь» с «Ак Барсом», «Салават Юлаев» с «Металлургом», «Северсталь» с минским «Динамо» и ЦСКА с «Авангардом».

ХК «Сибирь» начала длинную домашнюю серию из восьми игр в декабре, отыграв шесть матчей. В январе болельщики увидят еще две игры на домашней арене. В понедельник сибиряки сыграют с казанским «Ак Барсом». В текущем сезоне новосибирцы дважды играли с казанской командой, оба раза всухую обыграли соперников.

Завершит домашнюю серию для «Сибири» игра со «Спартаком» в среду, 5 января. За шесть домашних игр новосибирская команда набрала восемь очков, уступив «Трактору» и СКА, и обыграв в овертайме команды «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».

До конца регулярного чемпионата КХЛ «Сибири» осталось 12 игр. Чтобы точно выйти в плей-офф, команде нужно одержать еще минимум шесть побед.