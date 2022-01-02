ФХР прокомментировала скандал с «молодежкой» в самолете

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде, так как у некоторых членов делегации были неправильно надеты медицинские маски, говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Сборные России и Чехии сняли с рейса во Франкфурт-на-Майне 1 января. Причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ спортсменов надевать маски. Позже было уточнено, что претензии адресовали не хоккеистам, а официальным лицам команды.

«Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно», — прокомментировала инцидент ФХР.

По данным организации, куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января.