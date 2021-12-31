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Кадыров раздал бойцам Mercedes и миллионы рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу со спортсменами, на которой три человека получили ключи от Mercedes и еще 11 — по миллиону рублей.

На встречу были приглашены чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев, представитель профессионального бокса и ММА Абдул-Керим Эдилов, бронзовые призере ОИ в Токио Имам Хатаев и Тамерлан Башаев, а также другие звезды чеченского спорта, написал Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

«Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей Mercedes, а еще 11 спортсменов — по одному миллиону рублей», — отметил глава Чечни.

Бетербиеву также присвоено звание «Почетный гражданин Грозного» за высокие достижения и большой вклад в развитие спорта. Еще ряд атлетов отмечены медалями «За заслуги перед ЧР» и знаками «За трудовое отличие».

Бетербиев — обладатель чемпионских титулов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). 17 декабря в Монреале он защитил оба чемпионских пояса в бою с американцем Маркусом Брауном.

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dddd

А я что говорил, надо больше пить!

Uynachalnica

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лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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