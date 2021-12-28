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Украинский клуб оштрафовали за говорящих на русском футболистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НК «Верес»

Украинский футбольный клуб «Верес» оштрафован за разговор не на государственном языке во время интервью игроков, сообщила пресс-служба ФК.

Интервью состоялось после матча 17-го тура чемпионата Украины, в ходе которого «Верес» встретился с «Динамо» (0:3). Спортсмены поговорили с журналистом на русском языке.

Причиной штрафа стало нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке. Теперь представители «Вереса» будут общаться со СМИ только на украинском языке.

«Отныне и дальше представители народного клуба Верес будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского», — говорится на сайте «Вереса».

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