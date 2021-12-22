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Игрокам НХЛ запретили ехать на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Национальная хоккейная лига объявила, что игроки НХЛ не примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Официальное заявление опубликовано на сайте НХЛ в среду.

Решение не пускать хоккеистов из НХЛ на Олимпиаду связано не с текущей высокой заболеваемостью коронавирусом, как предполагалось ранее. Дело в том, что из-за пандемии в сезоне чемпионата НХЛ было много переносов матчей, и теперь нужно «догонять» календарь. 

«Нашей целью было и будет завершение регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому со вновь введенными усиленными протоколами мы начнем использовать период с 6 по 22 февраля (на который была заложена пауза для участия в Олимпийских играх) для проведения уже перенесенных матчей или тех, что еще будут отложены», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Такое решение НХЛ было ожидаемо. Ранее лига уже предупреждала о возможной проблеме приезда хоккеистов на Олимпиаду. 

Тренерский штаб России во главе с Алексеем Жамновым также был готов к такому повороту, когда собирал сборную на Кубок Первого канала. Предполагается, что именно в таком составе команда отправится в Пекин.

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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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