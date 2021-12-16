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Глава РФС оценил идею психолога для сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Решение о профессиональном психологе для сборной России должны принять главный тренер и футболисты, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Необходимость национальной сборной в профессиональном психологе — решение, которые должны принимать футболисты и главный тренер. Если они с такой инициативой выйдут, лично я их поддержку. У нас хорошие-качественные футболисты, мы можем играть в другой футбол, в сравнении с тем, что было в Сплите», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он отметил, что ему тоже хочется, чтобы сборная играла в смелый футбол. «Но это не про то, чтобы всем бежать в атаку, шашки наголо. Смелый футбол — это стараться играть самим, а не только заниматься тем, чтобы создавать проблемы сопернику», — объяснил глава РФС.

По мнению Дюкова, результаты выступления сборной можно считать удовлетворительными: пять побед, ничья и поражение. Команда была очень близка к завоеванию прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.

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