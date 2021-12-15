«Спартак» официально отправил в отставку главного тренера

Московский футбольный клуб «Спартак» расстался с главным тренером команды Руем Виторией, об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб поблагодарил португальского тренера за это достижение.

«Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку"», — подчеркивается в заявлении.

51-летний Руй Витория возглавил «Спартак» перед стартом нынешнего сезона. В чемпионате России команда при нем занимает девятое место, при этом «Спартак» с первого места в своей группе вышел в плей-офф Лиги Европы.