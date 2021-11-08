Тренер олимпийских синхронисток назвала размер зарплаты

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, воспитавшая многократных олимпийских чемпионок, рассказала, что Министерство спорта платит ей 70 тысяч рублей в месяц.

«Я ведь могла бы монетизировать свое имя, спокойно ездить по разным странам с консультациями и мастер-классами. Получала бы приличные деньги. Несопоставимые с тем, что платят в Министерстве спорта. 70 тысяч рублей. Оформлена там на полставки», — сказала Данченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она отметила, что полная ставка — 130 тысяч в месяц. Возможно, для кого-то — огромная сумма, но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по 10 часов и стабильно приносит стране золотые медали, добавила Данченко.

Сейчас тренер оформлена в спортивной школе «Юность Москвы», также материально помогает попечительский совет федерации.

«Это позволяет зарабатывать больше, чем набегало бы в сборной. Мне просто невыгодно туда уходить. Оформить по совместительству полную ставку невозможно — противоречит закону Российской Федерации. А индивидуальные контракты у нас не предусмотрены. Вот и получаю как старший тренер сборной 70 тысяч», — объяснила она.

Данченко подготовила семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину, пятикратных олимпийских чемпионок Анастасию Давыдову, Наталью Ищенко, четырехкратную олимпийскую чемпионку Анастасию Ермакову. За двадцать лет, что она отвечает в сборной России за подготовку дуэта и соло, ее спортсменки 29 раз выигрывали чемпионат мира.