НАВЕРХ

Тренер олимпийских синхронисток назвала размер зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
399 2
Фото: © instagram.com/tedanchenkosynchro

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, воспитавшая многократных олимпийских чемпионок, рассказала, что Министерство спорта платит ей 70 тысяч рублей в месяц.

«Я ведь могла бы монетизировать свое имя, спокойно ездить по разным странам с консультациями и мастер-классами. Получала бы приличные деньги. Несопоставимые с тем, что платят в Министерстве спорта. 70 тысяч рублей. Оформлена там на полставки», — сказала Данченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она отметила, что полная ставка — 130 тысяч в месяц. Возможно, для кого-то — огромная сумма, но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по 10 часов и стабильно приносит стране золотые медали, добавила Данченко.

Сейчас тренер оформлена в спортивной школе «Юность Москвы», также материально помогает попечительский совет федерации.

«Это позволяет зарабатывать больше, чем набегало бы в сборной. Мне просто невыгодно туда уходить. Оформить по совместительству полную ставку невозможно — противоречит закону Российской Федерации. А индивидуальные контракты у нас не предусмотрены. Вот и получаю как старший тренер сборной 70 тысяч», — объяснила она.

Данченко подготовила семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину, пятикратных олимпийских чемпионок Анастасию Давыдову, Наталью Ищенко, четырехкратную олимпийскую чемпионку Анастасию Ермакову. За двадцать лет, что она отвечает в сборной России за подготовку дуэта и соло, ее спортсменки 29 раз выигрывали чемпионат мира.

Еще по теме
Гимнастка Мельникова посетовала на ненужность после Олимпиады
Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах
Винер-Усманова допустила участие Авериных на Олимпиаде-2024
Российская гимнастка установила невероятный рекорд
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Минспорта пересмотрит олимпийские выплаты
04.11.2021 15:40
info.sibnet.ru
Воры подкинули украденные медали теннисистке Весниной
03.11.2021 17:16
info.sibnet.ru
Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян тайно уволили
20.10.2021 11:24
info.sibnet.ru
Пользователи Twitter поддержали Загитову в скандале с журналистом
11.10.2021 17:19
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (2)
Картина дня
«Обнуление» QR-кодов оказалось ошибкой
Шойгу назвал цель присутствия кораблей НАТО в Черном море
Министр обороны рассказал о коронавирусе в армии
Китай сделал ставку на устрашение и сдерживание
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Может остановить беспредел, когда четверо нападают на одного, да еще и с ребенком?

Gunja

Теперь примут закон об оскорблении чувств жителей кавказа? Скоро обычным людям, от оскорбленных всякого...

Disobedient

Почуял значит. Что борьбой с последствием можно и до причин добраться. Помнит с кого этот этнический...

pepelmetal

А Кадыров сажать жителей Кавказа начать не хочет, а не просто пальчиком грозить!?
Sibnet.Ru