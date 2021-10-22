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Российская синхронистка продаст один из олимпийских BMW

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/chigirevavlada

Российская синхронистка Влада Чигирева собирается продать один из автомобилей BMW, подаренных ей за золотые награды Олимпийских игр 2016 и 2020 года.

«Две машины не оставлю. Думала маме отдать одну из них, но решили, что на предыдущую налог большой. Да и все-таки для Ростова лучше иметь хорошую машину, но не такую, чтобы на нее засматривались. Старую продадим, маме на эти деньги купим новую», — рассказала Чигирева в интервью «Ленте».

Спортсменка раньше хотела электромобиль Tesla, но потом поняла, что для России такая машина не подходит, здесь мало точек зарядки.

«Представляю, как в минус 30 тут можно встать. И что с этой батарейкой делать? Или зальет если — никак не спасти ведь. Я обожаю водить, жду, когда в России будут все условия для этого», — отметила она.

Спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпийских играх в Токио, получили автомобили BMW X5. После Олимпиады в Рио победителям вручили ключи от BMW X6.

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