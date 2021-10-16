«Сибирь» проиграла «Авангарду» в упорной борьбе

Хоккейная «Сибирь» в упорной борьбе проиграла омскому «Авангарду» со счетом 4:3. Новосибирцы не сумели взять очки и рискуют оказать на 11 строчке в турнирной таблице.

Счет в матче открыла «Сибирь». Шайбу на пятой минуте первого периода забросил Вячеслав Литовченко.

На первых минутах второго периода счет сравнял игрок «Авангарда» Наиль Якупов. Ястребы взяли инициативу в свои руки и добавили в ворота «Сибири» еще две шайбы. Отличились Иван Телегин и вновь Якупов.

«Сибирь» до конца периода успела сравнять счет. «Авангарду» забили Денис Голубев и Вячеслав Литовченко, оформивший, как и Якупов, дубль в игре.

Третий период начался с активной и напряженной борьбы. И только к концу игры «Авангард» сумел вырвать преимущество благодаря шайбе Телегина. «Сибирь» не сумела отыграться и победу одержала омская команда.