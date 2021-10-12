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Сборная России обыграла Словакию в отборе ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная России в гостях обыграла Словакию в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Россияне открыли счет в матче на 28-й минуте, защитник Игорь Дивеев переправил мяч в ворота после подачи со штрафного. Через пять минут второй мяч в ворота словаков красивейшим ударом в падении через себя забил еще один защитник Георгий Джикия.

За пять минут до конца первого тайма Йосип Иличич после красивой комбинации забил гол в ворота Матвея Сафонова — 2:1. Во втором тайме Словения забила второй гол после удара Ясмина Куртича, однако он не был засчитан, так как арбитры зафиксировали офсайд.

Для сборной России это четвертая подряд победа, в прошлых матчах команда обыграла Кипр (2:0), Мальту (2:0) и Словакию (2:0). Подопечные Валерия Карпина вышли на первое место в отборочной группе, опередив хорватов на два очка.

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