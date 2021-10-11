Пользователи Twitter поддержали Загитову в скандале с журналистом

Корреспондент «Спорт-Экспресса» рассказал о грубом обращении фигуристки Алины Загитовой с представителями СМИ — сообщение вызвало бурную реакцию в Сети, пользователи Twitter даже создали хэштег #Handsoff_fromAlinaZagitova.

Журналист Рустам Имамов в Telegram-канале описал случай на матче Континентальной хоккейной лиге (сейчас пост удален). По его словам, он сделал несколько снимков болельщиков, в кадр случайно попала фигуристка. Затем она в грубой форме потребовала удалить фото, использовав фразу «Я вас засужу, у меня такие связи!».

Позже Имамов назвал произошедшее «досадным недоразумением» и попросил извинений у Загитовой и ее родных. Он рассказал, что фигуристку «хватали за руку, караулили у туалета». Он отметил, что понял, почему у спортсменки не было желания общаться с прессой.

Загитова выложила пост в Instagram, в котором рассказала о проблемах, с которыми сталкивается. «СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», — написала она.

Комментируя инцидент, экс-фигуристка Наталья Бестемьянова заявила, что «у Алины сдали нервы» и «давайте простим ее». А спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что Загитова настолько красива, что ей совершенно н нужно быть умной. «Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие. Сидишь на трибуне – можешь попасть в кадр. Бережешь приватность? Тогда играй в мафию», — отреагировал он.

В ответ на многочисленные негативные комментарии в Сети поклонники Загитовой запустили хэштег #Handsoff_fromAlinaZagitova (»руки прочь от Алины Загитовой»). Некоторое время он занимал первое место в трендах Twitter.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Также в ее активе золото чемпионатов мира, Европы и России. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры и стала телеведущей.