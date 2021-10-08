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«Мисс Спартак» стала тренером команды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/smir_nova____

Победительница конкурса «Мисс Спартак-2019» Ольга Смирнова вошла в тренерский штаб команды, она будет отвечать за физическую подготовку футболистов.

Информация о новой должности Смирновой появилась в шапке ее профиля в Instagram. О назначении сообщали портал Eurostavka и Telegram-канал «Первый спорт».

Смирнова будет работать тренером по физической подготовке. Ранее она работала в академии клуба, а также в тренерском штабе второй команды.

Ольга Смирнова — мастер спорта по легкой атлетике и двукратная чемпионка России по бегу.

Конкурс «Мисс Спартак» ежегодно проводится с 2010 года. В нем могут принять участие как сотрудницы, так и болельщицы клуба.

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