Карпин не будет уговаривать Дзюбу играть за сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не считает, что должен заставлять нападающего «Зенита» Артема Дзюбу играть за национальную команду.

Карпин после назначения на пост главного тренера не стал вызывать Дзюбу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022, объяснив это плохой формой игрока. Нападающий оказался в расширенном составе сборной на октябрьские матчи, но спустя день заявил, что не приедет в национальную команду. Футболист мотивировал это неоптимальным физическим состоянием.

«Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учетом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России должны футболисты хотеть играть. С РФС не обсуждали тему Дзюбы, с Семаком тоже. Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России в ближайших матчах отбора на чемпионат мира сыграет со словаками (8 октября, Казань) и словенцами (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей.