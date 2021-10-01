Завершившая карьеру в 46 лет гимнастка решила вернуться

Узбекистанская гимнастка, участница восьми Олимпиад Оксана Чусовитина, завершившая карьеру на Олимпийских играх в Токио, решила вернуться и выступить на Азиатских играх в 2022 году.

«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина в сторис в Instagram.

Чусовитина — единственная спортсменка в истории гимнастики, принимавшая участие в восьми Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде-1992 в Барселоне она завоевала золото в составе сборной стран бывшего СССР. Также она взяла серебро в Пекине-2008 (в составе сборной Германии). На ее счету три победы и восемь медалей чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионатов Европы.

На квалификационных соревнованиях в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио Чусовитина заняла 11 место и не попала в финал. После выступления гимнастка со слезами на глазах поблагодарила находившихся в зале спортсменов и тренеров из разных стран и объявила о завершении карьеры.

Летние Азиатские игры пройдут 10-25 сентября 2022 года в китайском городе Ханчжоу.