Новый элемент назвали в честь российской гимнастки

Международная федерация гимнастики зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой, сообщается в аккаунте сборной России в Instagram.
Элементу присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если спортсменка выполняет его из положения стоя, и 0,60 — из положения на полу. За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.
Максимальная ценность пируэта составит 0,80 балла. Для этого его нужно исполнить на 360 градусов из положения на полу.
Крамаренко в декабре исполнится 17 лет. Она чемпионка Европы в командных соревнованиях, а также победительница Кубка мира в упражнении с лентой.
GunjaНу вот , теперь еще один очень умный депутат, выдвигает очень умный, главное очень нужный закон! Молчал...
лачиновПерепись то провести не судьба. Людей посчитать проблема, а он котов считать собрался. Чем выше забираются...
GunjaИ правильно! Сколько уже можно экономить на самых обездоленных?!
SanektуsДа почему, у нас очень даже много единорогов, да так, что они недавно своё большинство сформировали кое-где...