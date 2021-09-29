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Новый элемент назвали в честь российской гимнастки

Источник:
Sibnet.ru
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Международная федерация гимнастики зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой, сообщается в аккаунте сборной России в Instagram.

Элементу присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если спортсменка выполняет его из положения стоя, и 0,60 — из положения на полу. За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.

Максимальная ценность пируэта составит 0,80 балла. Для этого его нужно исполнить на 360 градусов из положения на полу.

Крамаренко в декабре исполнится 17 лет. Она чемпионка Европы в командных соревнованиях, а также победительница Кубка мира в упражнении с лентой.

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