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Карпин выбрал игроков для октябрьских матчей отбора на ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил окончательный состав на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

В итоговую заявку не попали вратарь Станислав Крицюк, защитники Станислав Магкеев, Вячеслав Караваев, полузащитники Максим Мухин, Зелимхан Бакаев, Антон Зиньковский, нападающие Константин Тюкавин, Артем Дзюба. Последний сам отказался приезжать в расположение сборной, объяснив это неоптимальной формой.

«После матчей девятого тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков», — прокомментировал Карпин.

Сборная России 8 октября в Казани примет команду Словакии, а 11 октября в Мариборе проведет встречу со словенцами. После шести туров Россия занимает второе место в таблице группы H (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.

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