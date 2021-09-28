Карпин выбрал игроков для октябрьских матчей отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил окончательный состав на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

В итоговую заявку не попали вратарь Станислав Крицюк, защитники Станислав Магкеев, Вячеслав Караваев, полузащитники Максим Мухин, Зелимхан Бакаев, Антон Зиньковский, нападающие Константин Тюкавин, Артем Дзюба. Последний сам отказался приезжать в расположение сборной, объяснив это неоптимальной формой.

«После матчей девятого тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков», — прокомментировал Карпин.

Сборная России 8 октября в Казани примет команду Словакии, а 11 октября в Мариборе проведет встречу со словенцами. После шести туров Россия занимает второе место в таблице группы H (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.