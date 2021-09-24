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Фетисов раскритиковал бардак с тренером сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Депутат Госдумы России и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов жестко высказался о ситуации, которая сложилась с тренерским штабом сборной России по хоккею перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.

Сейчас сборную России возглавляет Виктор Брагин. Под его руководством команда на прошедшем чемпионате мира вышла из группы и сразу же вылетела, уступив в 1/4 Канаде. После СМИ сообщали, что в штаб сборной может войти бывший главный тренер Олег Знарок, с которым команда выиграла Олимпиаду-2018.

«Это бардак, что до сих пор нет тренера у сборной, которая поедет на Олимпиаду. Что это является интригой. Те, кто принимает решения, не готовы определиться. Это рождает нервозность у хоккеистов — знаю это точно, со многими общался», — цитирует Фетисова РИА Новости.

По его мнению, на лавку надо ставить тех, кто понимает, что такое стиль НХЛ. Это Сергей Федоров, Слава Козлов, Сергей Гончар, возможно, Леша Жамнов.

«Видим, какие руководящие штабы у ведущих сборных мира. Там давно все понятно и нет случайных людей. Это придает уверенность игрокам», — отметил Фетисов.

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