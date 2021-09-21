Фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева из группы Этери Тутберидзе, завоевавшая серебро на ЧМ-2019, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях, объявила о завершении карьеры.

«Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны», — обратилась Турсынбаева к болельщикам в Instagram.

Фигуристка рассказала, что тренировать детей в Казахстане. «Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне наконец выпала эта возможность», — отметила спортсменка.

Турсынбаевой 21 год. Она родилась в Москве и сначала на международных соревнованиях представляла Россию. В 2013 году она сменила спортивное гражданство и стала выступать за команду Казахстана.