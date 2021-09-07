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Россия завершит сентябрьские отборы на ЧМ матчем с Мальтой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России завершит сентябрьский цикл в отборочном турнире чемпионата мира-2022 домашней игрой с Мальтой во вторник, 7 сентября.

Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией в «Лужниках» (0:0), а затем победила Кипр в гостях (2:0).

Игра Россия — Мальта пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «РЕН ТВ».

Россия сыграет в октябре со Словакией и Словенией, в ноябре — с Кипром и Хорватией. Отборочный турнир на чемпионат мира в Катаре завершится 14 ноября.

Сборная России входит в группу H. Команда, занявшая первое место, выходит в финальную часть ЧМ напрямую. Сборная, занявшая второе место, принимает участие в стыковых матчах.

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