Сборная России превзошла антирекорд Олимпиады-2016

Сборная России по итогам 13-го дня Олимпийских игр в Токио завоевала 57 медалей, превзойдя медальный антирекорд Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где у российской команды было 57 наград.

Сейчас на счету российской сборной 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград. В Рио-де-Жанейро команда завоевала 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей, что стало худшим показателем за современную историю России.

Рекордными по количеству олимпийских медалей для россиян являются Игры 2004 года в Афинах, тогда было завоевано 90 наград, из них 28 золотых. По золотым наградам лучшими в современной истории стали Игры 2000 года в Сиднее, где россияне заработали 32 медали высшей пробы.

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. Они также лишены национального гимна, вместо него звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.