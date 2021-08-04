Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады

Российский дуэт Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко завоевали золото Олимпиады в синхронном плавании.

Российские спортсменки в сумме набрали за техническую и произвольную программы 195,9079 балла, уверенно опередив дуэты из Китая и Украины, которые заняли второе и третье место соответственно.

Для Ромашиной это шестое олимпийское золото в карьере. Она стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания, превзойдя достижение Натальи Ищенко и Анастасии Давыдовой, на счету которых пять побед на Олимпиадах.

После победы синхронисток в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряных и 18 бронзовых медалей. В неофициальном командном зачете, который ведется по числу золотых наград, Россия сохраняет пятое место.