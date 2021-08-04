НАВЕРХ

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
92 0
Фото: Alexandr Podgorchuk / CC BY-SA 4.0

Российский дуэт Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко завоевали золото Олимпиады в синхронном плавании.

Российские спортсменки в сумме набрали за техническую и произвольную программы 195,9079 балла, уверенно опередив дуэты из Китая и Украины, которые заняли второе и третье место соответственно.

Для Ромашиной это шестое олимпийское золото в карьере. Она стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания, превзойдя достижение Натальи Ищенко и Анастасии Давыдовой, на счету которых пять побед на Олимпиадах.

После победы синхронисток в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряных и 18 бронзовых медалей. В неофициальном командном зачете, который ведется по числу золотых наград, Россия сохраняет пятое место.

Еще по теме
Единственная российская каратистка не выступит на Олимпиаде
The New York Times посвятила статью выступлению России на Олимпиаде
Борец принес сборной России очередное золото Олимпиады
Гимнаст Нагорный взял бронзу на перекладине
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Белоруссия решила выгнать собственную спортсменку с Олимпиады
02.08.2021 10:54
info.sibnet.ru
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
info.sibnet.ru
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
info.sibnet.ru
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу рассказал о роли военных в создании вакцины «Спутник V»
Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике
Военные США получат систему «предсказания будущего»
Microsoft закрыла доступ к пробной подписке Windows 365
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
19
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
18
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
Sibnet.Ru