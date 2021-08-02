Россия завоевала уже 50 медалей на Олимпиаде

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов принес сборной России 50-ю медаль на Олимпиаде в Токио, команда продолжает оставаться на пятом месте в неофициальном командном зачете.
После десяти дней Олимпиады на счету российских спортсменов 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.
На первой позиции находится Китай (29-17-16), второй — США (22-25-17), третьей — Япония (17-6-10), четвертой — Австралия (14-4-15).
В понедельник российские атлеты выиграли два серебра и четыре бронзы. Две бронзы на счету российских борцы греко-римского стиля — помимо Семенова такую же награду взял Сергей Емелин в весовой категории до 60 килограммов.
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали бронзовыми призерами в командном спринте в велотреке. Спортивные гимнасты Денис Аблязин и Ангелина Мельникова завоевали серебро и бронзу соответственно. Еще одно серебро на счету стрелка Сергея Каменского.
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