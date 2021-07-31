Российские спортсменки завоевали две медали в стрельбе

Российская спортсменка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. У ее соотечественницы Юлии Каримовой бронза.

Зыкова набрала в финале 461,9 очка, Каримова — 450,3. Золото с олимпийским рекордом завоевала швейцарка Нина Кристен (463,9).

Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте.

Каримовой 27 лет, на чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях. В ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.

Ранее Каримова в паре с Сергеем Каменским завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в соревнованиях смешанных пар.