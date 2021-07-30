Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине.

Рылов в финале показал результат 1 минута 53,27 секунды и обновил олимпийский рекорд, ранее принадлежавший спортсмену из США Тайлеру Клэри (1.53,41).

Второе место занял американец Райан Мерфи (отставание - 0,88 секунды), бронза — у британца Люка Гринбэнка (+1,45).

Ранее 24-летний Рылов победил в Токио на стометровке на спине и помог сборной России завоевать серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем.