Рапиристки принесли России восьмое золото

Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командном турнире.

В финале они победили команду Франции со счетом 45:34. В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина (запасная).

По ходу поединка при счете 11:7 в пользу россиянок травму голеностопа получила Мартьянова. В течение нескольких минут ей оказывали медицинскую помощь. Рапиристка смогла вернуться на помост и сумела не проиграть свой поединок.

Ранее в личном первенстве рапиристок Дериглазова завоевала олимпийское серебро, Коробейникова — бронзу.