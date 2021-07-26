Гимнастка Чусовитина завершила карьеру в 46 лет после восьми Олимпиад

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за СССР, объявила о завершении карьеры после своего выступления на Олимпиаде в Токио. Для 46-летней спортсменки это были восьмые Олимпийские игры.

На квалификационных соревнованиях в опорном прыжке Чусовитина заняла 11 место и не попала в финал.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — сказала Чусовитина.

Oksana Chusovitina, gimnasta de artstica con ms participaciones en unos JJOO. Eres admirable! Falt el pabelln lleno aplaudiendo tu hazaa pero desde casa el mundo se rindi a tus pies. .#tokyo2020 #OksanaChusovitina pic.twitter.com/hwRqMUluMA — (@almudenacid) July 25, 2021

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде-1992 в Барселоне она завоевала золото в составе сборной стран бывшего СССР. Также она взяла серебро в Пекине-2008 (в составе сборной Германии). На ее счету три победы и восемь медалей чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионатов Европы.