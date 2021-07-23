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Открытие Олимпиады 2020 пройдет в Токио

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Олимпиада в Токио начнется 23 июля с церемонии открытия, прямую трансляцию церемонии покажет Первый канал, сообщает пресс-служба канала.

Церемония открытия Летних Олимпийских Игр пройдет 23 июля в Токио. Парад спортсменов пройдет по стадиону, на котором не будет зрителей. Но красивое зрелище покажут по телевидению.

Прямую трансляцию церемонии покажет Первый канал Игр (14.00 мск, повтор – 21.30). Первый канал также будет передавать изображение с почти двух десятков собственных камер, которые установит на Олимпийском стадионе в Токио.

На неделе с 26 июля Первый канал покажет соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины – индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины – индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, а также матчи с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).

На неделе со 2 августа Первый канал покажет финальные соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (отдельные снаряды), синхронному плаванию (дуэты) и художественной гимнастике (индивидуальное многоборье), борьбе, боксу, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, велоспорту (трек), а также матчи стадии плей-офф с участием сборной России в командных видах спорта (мужской волейбол, женские водное поло и гандбол, пляжный волейбол).

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Спорт #Летние виды #Олимпиада 2020
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