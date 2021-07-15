Двух российских пловцов отстранили перед Олимпиадой

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

В пресс-релизе FINA говорится о том, что Вероника Андрусенко и Александр Кудашев получили уведомление о временном отстранении за возможное нарушение антидопинговых правил.

«Мы получили информацию от FINA. Всероссийская федерация плавания сделает все возможное, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.