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Двух российских пловцов отстранили перед Олимпиадой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © commons.wikimedia.org/wiki/User:Voltmetro

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

В пресс-релизе FINA говорится о том, что Вероника Андрусенко и Александр Кудашев получили уведомление о временном отстранении за возможное нарушение антидопинговых правил.

«Мы получили информацию от FINA. Всероссийская федерация плавания сделает все возможное, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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