Дополнительные 2,5 млрд выделили на стройку «Арены Омск»

Федеральные власти выделили дополнительно более 2,5 миллиарда рублей на строительство «Арены Омск», сообщила пресс-служба правительства РФ

В июне правительство РФ одобрило выделение Омской области второго транша межбюджетного трансфера на сумму 2,56 миллиарда рублей.

В прошлом году на софинансирование строительства арены из резервного фонда правительства РФ было направлено более 2,4 миллиарда рублей.

Строительство «Арены Омск» планируется завершить в середине 2022 года. Арена будет принимать соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ее строят к первенству мира по хоккею среди юниоров, которое состоится в 2023 году.

Это будет шестиэтажное здание площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 12 тысяч зрителей. Концепция объекта предусматривает двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад.