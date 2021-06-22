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Дополнительные 2,5 млрд выделили на стройку «Арены Омск»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Shipulin2020 / CC BY-SA 4.0

Федеральные власти выделили дополнительно более 2,5 миллиарда рублей на строительство «Арены Омск», сообщила пресс-служба правительства РФ

В июне правительство РФ одобрило выделение Омской области второго транша межбюджетного трансфера на сумму 2,56 миллиарда рублей.

В прошлом году на софинансирование строительства арены из резервного фонда правительства РФ было направлено более 2,4 миллиарда рублей.

Строительство «Арены Омск» планируется завершить в середине 2022 года. Арена будет принимать соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ее строят к первенству мира по хоккею среди юниоров, которое состоится в 2023 году.

Это будет шестиэтажное здание площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 12 тысяч зрителей. Концепция объекта предусматривает двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад.

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