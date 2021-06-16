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ЛДС «Сибирь» изменится до неузнаваемости

Источник:
Sibnet.ru
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Ледовый дворец спорта «Сибирь» после полной реконструкции внешне сохранит свой облик, а внутри изменится до неузнаваемости, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Масштабная реконструкция ЛДС началась в 2019 году. В этом году среди основных работ — замена сидений на северной и западной трибунах, обустройство гостевых раздевалок с выходом на скамью, монтаж системы вентиляции.

Снаружи частично заменят фасадное остекление ЛДС. Будет построен новый гараж для ледозаливочных комбайнов. По площади — больше старого. Это позволит разместить в нем сразу две машины.

«Это важная стройка. Во-первых, будет сохранен исторический облик здания, домашней арены нашего хоккейного клуба. Во-вторых, дворец будет соответствовать всем современным требованиям не только нашей российской федерации хоккея, но и международной», — цитирует пресс-служба губернатора региона Андрея Травникова.

В планах на следующий год — замена зрительских трибун и кресел южной и восточной сторон стадиона, ремонт холлов второго и третьего этажей, завершение обновления фасада.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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