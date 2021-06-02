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Россия сыграла вничью с Польшей перед стартом Евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, «Российский футбольный союз»

Сборная России сыграла вничью с командой Польши в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Поляки открыли счет на четвертой минуте — отличился Якуб Шверчок. Равновесие было восстановлено через 15 минут. Головин выполнил отличный навес на дальнюю штангу, который замкнул Караваев.

«До перерыва хорошие моменты упустили тот же Шверчок, попавший в перекладину, и Дзюба которому помешал реализовать эпизод польский защитник», — описывается матч на сайте РФС.

Во втором тайме оба главных тренера произвели большое количество замен. У россиян дебютировал вратарь Матвей Сафонов, который отстоял «на ноль». После встречи с поляками тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определится с окончательной заявкой на Евро-2020.

Заключительной проверкой перед стартом на Евро-2020 для российской команды станет контрольный матч со сборной Болгарии. Он пройдет 5 июня в Москве, начало — в 18.00 мск.

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