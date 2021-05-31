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Эксперт обозначил задачу-минимум сборной России на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/teamrussia

Сборная России по футболу на чемпионате Европы должна как минимум пробиться в четвертьфинал турнира, результата можно достичь за счет грамотной тактики, заявил бывший форвард сборной СССР Сергей Кирьяков.

«Сборную Финляндии мы должны побеждать, наша команда сильнее. Матч со сборной Бельгии будет чрезвычайно важным, нам надо постараться как минимум не проиграть. И все, видимо, решится в игре с датчанами. Это будет очень сложная встреча. Думаю, что мы все-таки немного уступаем им, потому что они показывают очень хороший, современный, быстрый футбол. И, самое главное — на высоких скоростях. А мы, к сожалению, этого сделать не можем», — цитирует Кирьякова РИА Новости.

По словам экс-футболиста, Россия может помочь правильно выбранная тактическая схема. Например, в игре с испанцами на ЧМ-2018 россияне завершили матч вничью со счетом 1:1 и победили в серии пенальти.

«Нам надо найти правильную расстановку игроков, грамотно сыграть в обороне и искать свое счастье в контратаках. И плюс надо использовать стандарты, ведь у нас есть три высокорослых форварда», — высказался эксперт.

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