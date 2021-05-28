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Кокорин сделал нос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/acffiorentina

Форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин сделал пластическую операцию на носу. Теперь нос футболиста не только красивый, но и здоровый.

Кокорин выложил в сторис в Instagram фотографию из больничной палаты, заинтриговав подписчиков. По данным Firenzeviola.it, футболист перенес операцию по пластике носа. Ему исправили перегородку.

«Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, все меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный – ее бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут», — объяснил «Чемпионату» массажист Кокорина Сергей Колесников.

По его словам, нападающему раньше уже делали подобную операцию, но потом ему еще несколько раз влетало по носу.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе. В завершившемся сезоне он лишь четырежды появился на поле в составе «фиалок». Суммарно форвард провел в игре лишь 91 минуту и не отметился результативными действиями. С 2017 года футболист не привлекается к играм за сборную России.

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