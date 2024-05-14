Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину обсудит с руководством страны ситуацию на поле боя и оказание Киеву военной поддержки, говорится в заявлении Госдепартамента.

Блинкен во время визита встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен рассчитывает «обсудить ситуацию на поле боя, влияние военной и экономической поддержки со стороны США, долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления экономики Украины», приводит ТАСС заявление Госдепа.

Это первый визит высокопоставленного представителя США в Киев после одобрения Конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Украины.