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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блинкен экстренно прибыл в Киев для обсуждения неудач на фронте

Источник:
ТАСС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину обсудит с руководством страны ситуацию на поле боя и оказание Киеву военной поддержки, говорится в заявлении Госдепартамента.

Блинкен во время визита встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен рассчитывает «обсудить ситуацию на поле боя, влияние военной и экономической поддержки со стороны США, долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления экономики Украины», приводит ТАСС заявление Госдепа.

Это первый визит высокопоставленного представителя США в Киев после одобрения Конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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