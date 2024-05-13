Новая строчка появится в платежках ЖКХ

Платежки ЖКХ получат новую строку о добровольном страховании жилья по региональным программам. Соответствующий законопроект рассматривается Госдумой.

Включение страхование в платежки ЖКХ поможет снизить стоимость страховки и повысить ее доступность. Согласно расчетам Всероссийского союза страховщиков, плата за страховку квартиры площадью 55 квадратных метров составит около 50 рублей в месяц.

Законопроект, который обяжет регионы разрабатывать программы добровольного страхования жилья на случай чрезвычайных ситуаций, был внесен в парламент после того, как из-за наводнений в ряде российских регионов тысячи людей лишились недвижимого имущества.

Закон о страховании жилья от ЧС действует в России с 2019 года, но он не обязывает региональные власти разрабатывать и реализовывать программы страхования. После изменений они станут обязательными.

При этом собственник жилья добровольно будет решать, оплачивать или нет страховку. В случае отказа гражданин сможет проигнорировать новую строку в платежке.