Роднина рассказала о культурном шоке от кружевного белья

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась воспоминаниями о впечатлениях, которые испытала в 18 лет в женской раздевалке на чемпионате Европы в 1968 году.

«Я не знаю, как это у мужчин, у мальчиков в раздевалке, но девочки, мы же сразу сканируем, мы все видим, все оцениваем, и я прекрасно понимаю, что у меня совсем не то белье, чтобы я вот так могла красиво, спокойно переодеваться, как это делали спортсменки из других стран», — рассказала Роднина в интервью Василию Конову на YouTube.

По ее словам, дело было в кружевном белье, но она не чувствовала себя ущемленной, потому что его не было.

«Я знала, что я сейчас выйду на лед и их всех разотру. Потому что скорость у нас была больше, мы были физически лучше подготовлены, программа была сложнее», — отметила она.

Роднина добавила, что купила «то, что может любую женщину украсить», как только получила деньги.