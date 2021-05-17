Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории России

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

В матче заключительного, 30-го тура против «Тамбова» (5:1) Дзюба забил четыре гола. Всего 32-летний нападающий забил 137 мячей в 363 матчах и обогнал бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова, на счету которого 133 гола.

В завершившемся чемпионате Дзюба забил 20 мячей в 27 играх и во второй раз стал лучшим бомбардиром турнира.

«Дорогого стоит, это крутое событие. Я не расстроился бы, если бы мы с Сердаром снова повторились, забив по 19. Но сама цифра 20 — это навсегда/ B 203 гола в карьере — мало кто в России выбивает такую цифру», — прокомментировал Дзюба.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Ранее он играл за «Спартак», «Томь» и «Ростов».

Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году. Он выступал за «Зенит», «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».