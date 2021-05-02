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Россия разгромила Чехию на юниорском чемпионате по хоккею

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России разгромила команду Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею (для игроков до 18 лет со счетом 11:1.

В составе сборной России хет-трик оформил Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты), дубли на счету Федора Свечкова (48-я и 52-я минуты) и Прохора Полтапова (14-я и 39-я минуты), по одной шайбе забросили Иван Мирошниченко (18-я минута), Арсений Коромыслов (31-я минута), Данила Юров (58-я минута) и Дмитрий Кателевский (34-я минута). Мичков с девятью шайбами лидирует в списке лучших снайперов турнира.

«Это была самая на юниорских чемпионатах мира», — сообщает Федерация хоккея России в Twitter.

Россияне с девятью очками занимают первое место в группе и досрочно вышли в четвертьфинал, соперник по которому еще не определился. Матчи этого этапа пройдут 3 и 4 мая.

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