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Появилось видео страшного падения норвежского прыгуна с трамплина

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Даниэль-Андре Танде неудачно прыгнул на тренировке на Кубке мира в Словении, упал и кубарем полетел по трассе — видео опубликовано в Twitter.

На тренировке перед основным стартом Танде, покинув стол отрыва, разбалансировался в полете, потерял воздушный поток, в результате чего упал на первой трети горы и, ударившись несколько раз, долетел до зоны приземления.

Прыгун потерял сознание. Он был эвакуирован на вертолете, врачи оценивают его состояние как стабильное. был введен в кому — ожидается, что в таком состоянии он пробудет до пятницы. Медики намерены полностью обследовать пострадавшего.

Танде — олимпийский чемпион Пхенчхана. Также на его счету серебро на чемпионате мира в 2017 году.

Трамплин в Планице является одним из самых высоких в мире — дальность прыжков на нем превышает 230 метров.

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лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...

Drronum

А ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

Drronum

Решил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.
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