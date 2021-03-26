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Дебютанты Мишина и Галлямов выиграли золото на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями турнира в Стокгольме — это первое золото для России за последние восемь лет.

Мишина и Галлямов шли третьими после короткой программы, они откатали произвольную без ошибок, исполнив все прыжковые элементы, включая сложный каскад с двумя тройными сальховами через ойлер, параллельный тройной тулуп.

Лидеры после короткой, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, упустили свой шанс, допустив серьезные ошибки в прокате произвольной, но по сумме двух программ завоевали бронзу.

Серебряные медали завоевал опытный китайский дуэт Вэньцзин Сунь — Хань Цун. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми.

До этого победы на мировом первенстве в парном катании россияне добивались лишь в 2013 году. Тогда золотые медали в канадском Лондоне завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

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Спорт #Зимние виды
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лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...

Drronum

А ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

Drronum

Решил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.
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