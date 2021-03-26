Дебютанты Мишина и Галлямов выиграли золото на ЧМ

Дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями турнира в Стокгольме — это первое золото для России за последние восемь лет.

Мишина и Галлямов шли третьими после короткой программы, они откатали произвольную без ошибок, исполнив все прыжковые элементы, включая сложный каскад с двумя тройными сальховами через ойлер, параллельный тройной тулуп.

Лидеры после короткой, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, упустили свой шанс, допустив серьезные ошибки в прокате произвольной, но по сумме двух программ завоевали бронзу.

Серебряные медали завоевал опытный китайский дуэт Вэньцзин Сунь — Хань Цун. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми.

До этого победы на мировом первенстве в парном катании россияне добивались лишь в 2013 году. Тогда золотые медали в канадском Лондоне завоевали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.