Объявлен состав футбольной сборной России на матчи ЧМ-2022

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился со списком игроков для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В состав национальной команды попали 27 футболистов. В частности, главный тренер сборной Станислав Черчесов вернул капитана сборной Артему Дзюбу, который пропустил несколько матчей из-за скандала с откровенным видео.

Вратари:

Антон Шунин «Динамо»

Сослан Джанаев «Сочи»

Юрий Дюпин «Рубин»

Защитники:

Георгий Джикия «Спартак»

Юрий Жирков «Зенит»

Вячеслав Караваев «Зенит»

Андрей Жиров «Зандхаузен»

Федор Кудряшов «Антальяспор»

Роман Нойштедтер «Динамо»

Илья Самошников «Рубин»

Андрей Семёнов «Ахмат»

Игорь Смольников «Краснодар»

Марио Фернандес ЦСКА

Полузащитники:

Ильзат Ахметов ЦСКА

Александр Головин «Монако»

Рифат Жемалетдинов «Локомотив»

Роман Зобнин «Спартак»

Алексей Ионов «Краснодар»

Далер Кузяев «Зенит»

Андрей Мостовой «Зенит»

Магомед Оздоев «Зенит»

Резиуан Мирзов «Химки»

Алексей Миранчук «Аталанта»

Даниил Фомин «Динамо»

Нападающие:

Артем Дзюба «Зенит»

Антон Заболотный «Сочи»

Александр Соболев «Спартак»

Сборная России встретится с командой Мальты 24 марта. 27 марта в Сочи состоится матч со Словенией и 30 марта в Трнаве со Словакией. Подготовка начнется 18 марта в Сочи.