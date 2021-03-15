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Объявлен состав футбольной сборной России на матчи ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился со списком игроков для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В состав национальной команды попали 27 футболистов. В частности, главный тренер сборной Станислав Черчесов вернул капитана сборной Артему Дзюбу, который пропустил несколько матчей из-за скандала с откровенным видео.

Вратари:

  • Антон Шунин «Динамо»
  • Сослан Джанаев «Сочи»
  • Юрий Дюпин «Рубин»

Защитники:

  • Георгий Джикия «Спартак»
  • Юрий Жирков «Зенит»
  • Вячеслав Караваев «Зенит»
  • Андрей Жиров «Зандхаузен»
  • Федор Кудряшов «Антальяспор»
  • Роман Нойштедтер «Динамо»
  • Илья Самошников «Рубин»
  • Андрей Семёнов «Ахмат»
  • Игорь Смольников «Краснодар»
  • Марио Фернандес ЦСКА

Полузащитники:

  • Ильзат Ахметов ЦСКА
  • Александр Головин «Монако»
  • Рифат Жемалетдинов «Локомотив»
  • Роман Зобнин «Спартак»
  • Алексей Ионов «Краснодар»
  • Далер Кузяев «Зенит»
  • Андрей Мостовой «Зенит»
  • Магомед Оздоев «Зенит»
  • Резиуан Мирзов «Химки»
  • Алексей Миранчук «Аталанта»
  • Даниил Фомин «Динамо»

Нападающие:

  • Артем Дзюба «Зенит»
  • Антон Заболотный «Сочи»
  • Александр Соболев «Спартак»

Сборная России встретится с командой Мальты 24 марта. 27 марта в Сочи состоится матч со Словенией и 30 марта в Трнаве со Словакией. Подготовка начнется 18 марта в Сочи.

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ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

kostyl

Больше похоже, что запад не нападает, потому что на запад до сих пор Рекой льется газ, нефть, лес, живой...

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
Sibnet.Ru