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Вяльбе задумалась о запрете соцсетей среди лыжников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/elenavalbe

Глава Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе задумалась о запрете на социальные сети в национальной команде на время чемпионата мира.

«Мы отбирали до этого телефоны, запрещали, думаю, что надо опять возвращаться к этому. Только жесткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По ее словам, Instagram отнимает много времени у Евгения Белова. «Он ведет его сам, делает большие видео, выкладывает, и это все отвлекает человека. А если он еще и общается с теми, что ему кто-то пишет, то это вообще жесть какая-то!» — высказалась Вяльбе.

Она вспомнила, как биатлонистка Евгения Павлова писала ответ в Instagram за пять минут до начала гонки. «Боже, да ты вообще не должна с собой на соревнования телефон брать, зачем он тебе там нужен? Я уверена, что настоящий спортсмен не должен делать таких вещей, он вообще должен быть абстрагирован от того, кто и что ему пишет, а тем более вступать в с ними в полемику», — отметила тренер.

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