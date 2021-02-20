Российские биатлонисты завоевали первую медаль на ЧМ

Российские биатлонисты Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов выиграли бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Это первая медаль у сборной на турнире.

Золото завоевала команда Норвегии, серебро — у Швеции. На последнем, четвертом этапе Латыпов шел вторым, но его обогнал швед Самуэльссон.

Эти медали в эстафете стали первыми для сборной России на чемпионате мира в Поклюке. Мировое первенство завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.