Фанаты поспорили о фото хоккеистки в прозрачном платье

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» опубликовал в Twitter фотографию девушки-вратаря в прозрачном платье, чем вызвал споры среди пользователей сети.

«Взяли на просмотр нового голкипера с отличной реакцией. Как вам?» — говорится в подписи к фото, где девушка стоит в красном коротком платье возле маленьких ворот. Также клуб предложил изменить размер хоккейных ворот.

Одни комментаторы оценили красоту девушки и юмор работников клуба. Другие посчитали подобные шутки неуместными.

«Жопа символизирует наши шансы на плей-офф?», «Жестко. Хорошая шутка, как и игра в последнее время. Собираться будем, нет?», «Ох, боюсь голов пропустит много», — написали они.